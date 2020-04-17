Китай отрицает сокрытие масштабов эпидемии коронавируса

Китай опроверг информацию о сокрытии масштабов эпидемии коронавируса, а также ответил на заявления Вашингтона о причастности к укрывательству Всемирной организации здравоохранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.



По словам официального представителя китайского внешнеполитического ведомства Чжао Лицзяня, такому быстрому распространению заболевания COVID-19 способствовала недооценка Пекином серьезности проблемы, что также привело к увеличению смертности.



При этом представитель Китая подчеркнул, что "никогда не было никакого сокрытия, и мы никогда не допустим никакого сокрытия". Также Он назвал утверждения о тесных контактах Китая с ВОЗ попыткой "очернить" Пекин.

