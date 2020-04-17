Ученые нашли способ побороть тяжелое течение COVID

Российские и европейские ученые предложили вариант медикаментозного лечения тяжелой формы коронавируса,. пишет BioRxiv.



В основе методики лежит концепция генного шума.



Генный шум — это спонтанные отклонения в экспрессии генов и изменения в генном шуме — как увеличение, так и уменьшение, — которые могут приводить к патологии.



Учитывая, что сепсис — опасная для жизни реакция иммунной системы в ответ на инфекцию, которая может быстро привести к смерти, проявляется каждый раз по-разному, ученые предположили, что именно генный шум может иметь решающее значении в патологии сепсиса при COVID-19.



Результаты анализа генного шума показали, что его действительно можно использовать для прогнозирования с высокой точностью риска развития тяжелой формы проявления коронавирусной инфекции.



По мнению ученых, это позволит сосредоточиться на методах лечения, которые уменьшат тяжесть заболевания и соответственно повысят выживаемость, а приоритетными направлениями экстренной терапии должны стать лечение пневмонии и сепсиса как наиболее распространенных причин смерти от COVID-19.



Исследования, проведенные международным коллективом, показали, что дисфункции митохондрий и пероксисом, которые играют ключевую роль в патогенезе сепсиса, представляют собой потенциальные мишени для терапии метиленовым синим и фенилбутиратом.



Оба эти лекарственных препарата давно применяются в клинической практике, а значит, не требуют проведения дополнительных испытаний. Это дешевые и безопасные лекарственные средства, имеющие большой потенциал в качестве вспомогательного лечения пневмонии и сепсиса как наиболее распространенной причины смерти от COVID-19, подчеркивают авторы работы, а сам подход вполне укладывается в рамки популярного сейчас направления перепозиционирования лекарственных средств.



"Для адекватного противостояния новым патогенам здравоохранение должно располагать средствами универсального симптоматического лечения, применение которых позволяет выиграть время, необходимое, как для формирования специфического иммунитета у пациентов, так и для создания целевых лекарственных препаратов и вакцин", — заявил один из ученых.

