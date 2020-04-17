Полиция проконтролирует соблюдение карантина храмах Киева

Сотрудники Национальной полиции и военнослужащие Национальной гвардии в период Пасхальных праздников будут нести дежурства вблизи 179 культовых сооружений в Киеве, сообщает пресс-служба полиции Киева.



"Приоритетной задачей полицейских во время запланированных мероприятий будет профилактическая работа с верующими и контроль за соблюдением гражданами карантина", - отмечается в сообщении.



И.о. начальника Главного управления Национальной полиции в г. Киеве Александр Пивовар уточнил, что в течение 18 и 19 апреля 2020 года в 179 религиозных сооружениях города будут проходить богослужения по случаю празднования Пасхи, но в связи с карантином, без прихожан.



"Полицейские будут патрулировать территорию возле церквей и храмов, чтобы поддержать правопорядок и предупредить возможные нарушения противоэпидемических запретов. Кроме того, сотрудники полиции диалога будут проводить активную превентивную работу, подчеркивая гражданам необходимость сознательного соблюдения правил карантина с целью снижения риска распространения коронавируса. Надеюсь, что все с пониманием будут относиться к установленным запретам и нам удастся на должном уровне обеспечить общественный порядок и не допустить грубых нарушений", - заявил он.



Как сообщалось, по состоянию на утро пятницы, 17 апреля в Киеве подтверждено 705 случаев COVID-19 (30 выздоровели), в том числе за минувшие сутки 61 новый случай заболевания и 3 - выздоровления.



Всего в Украине подтверждено 4662 случая, в том числе 501 случай за минувшие сутки.

