Совфед одобрил закон об упрощении получения российского гражданства

Совет Федерации поддержал закон об упрощении процедуры получения российского гражданства, так, теперь для этого не обязательно отказываться от имеющегося иностранного гражданства. Также для людей, родившихся в СССР и живших в его бывших республиках, но не получивших их гражданства, снимаются требования об обязательном трехлетнем проживании в России...

... до подачи заявления и о подтверждении законного источника дохода.



Эту же норму распространят на иностранных супругов российских граждан, проживающих в России и имеющих общих детей, а также на иностранцев, у которых один из родителей имеет российское гражданство и живет в России.



Граждане Молдавии, Украины, Белоруссии и Казахстана, у которых есть вид на жительство в России, смогут подать заявление на гражданство без соблюдения срока проживания в стране.



Для выпускников российских вузов срок трудовой деятельности сокращается до года.

Далее закон поступит на подпись президенту.

