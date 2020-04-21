Неврологи пролили свет на связь ожирения и обоняния

У Хейфингтонского центра проблем старения возник вопрос, можно ли изменить накопление жира в организме без изменения привычек питания. Его сотрудники исследовали данную тему на примеру червей C. elegans, пишет Eurek Alert. Ученых интересовало, могут ли нейроны, посылая сигналы, менять метаболизм жиров в теле, и это без изменений в питании. Исследование выявило удивительную связь метаболизма и обоняния.



Известно: обонятельные нейроны передают информацию клеткам, которые интерпретируют ее, чтобы командовать другими нейронами и периферическими тканями. У червя есть три пары обонятельных нейронов. Они обнаруживают в воздухе запахи. Некоторые запахи избирательно активируют или тормозят активность одного обонятельного нейрона, а другие запахи - стимулируют целую группу нейронов.



Исследователи проверили влияние нескольких запахов на червей. Оказалось, только определенные запахи динамически регулируют метаболизм жировой ткани, взаимодействуя со специфическими обонятельными нейронами через специфические рецепторы. Влияя на эти нейроны с помощью метода оптогенетики (клетки помечаются маркером, на который можно воздействовать светом), ученые смогли уменьшать и увеличивать накопление жира. Также было установлено, что данные нейроны действуют через избирательный нервный и нейроэндокринный путь, чтобы напрямую регулировать метаболизм жира.

