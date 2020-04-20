Цены на нефть упали почти на 15%

Цена нефти WTI упала на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) в понедельник, 20 апреля, почти на 15%. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.



Стоимость майского фьючерса WTI сейчас находится на уровне 15,92 доллара за баррель.



Стоимость нефти Brent снизилась на 4%, стоимость ее июньского фьючерса снизилась до 27 долларов за баррель.



Стоимость нефтяных фьючерсов на WTI в азиатскую сессию упала на 20% - ниже 15 долларов за баррель. Это рекордно низкий уровень за последние 20 лет.



В начале марта участники ОПЕК и ее партнеры не смогли договориться о дальнейшем снижении объемов добычи на дополнительные 1,5 млн баррелей в сутки. На снижении настаивала Саудовская Аравия, а Россия выступила против. Провал переговоров привел к падению цен на нефть до минимума за 18 лет. На цены также повлияла эпидемия коронавируса.

