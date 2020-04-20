Не все области Украины отчитались по коронавирусу

Ряд регионов Украины не передали информацию о проведении тестирований на коронавирус за 19 апреля. Об этом сообщил в понедельник, 20 апреля, министр здравоохранения Максим Степанов.



По его словам, накануне было сделано только 1988 лабораторных тестов, что вдвое меньше, чем в предыдущие дни.



"Такое низкое количество тестов связано с тем, что, во-первых, количество людей, обратившихся с соответствующей симптоматикой и которым необходимо было проводить ПЦР, сократилось. С другой стороны за минувшие сутки семь областей не подали никакой информации о тестировании украинцев на коронавирус. Это Винницкая, Луганская, Черновицкая, Черниговская, Сумская, Херсонская и Хмельницкая области. Это недопустимые вещи, я уже дал поручение главному санитарному врачу Виктору Ляшко, который выясняет причину этой ситуации", - сказал он.



Также Степанов сообщил, что по полученным из других регионов данным, за прошедшие сутки заражение коронавирусом подтвердили у более 40 медицинских работников.



"За минувшие сутки на коронавирус заболело 261 лицо, из них 16 детей и 43 медработника, 78 человек госпитализированы. Зафиксировано 10 летальных случаев, но 12 пациентов выздоровели", - сообщил Степанов.



При этом выздоровели от болезни вчера трое детей и четверо медиков.

