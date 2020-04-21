Ляшко: без карантина могло быть 180 тысяч больных

Если бы в Украине не был введен карантин, количество больных коронавирусом COVID-19 уже достигло бы 180 тысяч. Об этом заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко в эфире телепрограммы Завтрак с 1+1.



"Карантин в Украине работает. У нас есть моделирование, которое мы проводили до введения карантинных мер: если бы мы не вводили карантинных мер - у нас бы было бы сейчас 180 тысяч больных коронавирусной болезни", - утверждает замминистра.



"Как бы кто нас ни критиковал, как бы кто ни считал, что что-то делается не так. Мы сегодня имеем результат карантинных мер, который есть в нашей стране", - добавил Ляшко.



По его словам, из-за массовых нарушений верующими карантина в пасхальную ночь через 5-7 дней может произойти всплеск заболеваемости.



"Если сравнивать с предыдущим годом, когда 7,5 миллиона украинцев приняли участие в богослужениях, то в принципе придерживались (карантина), но 130 тысяч все равно были (в церквях), и эти 130 тысяч, если они были в закрытом, тесном помещении и заразились - это большое количество, которое может дать нам значительный всплеск заболеваемости коронавирусной болезни в дальнейшем. В среднем мы это увидим через 5-7 дней после Пасхальных праздников", - говорит замминистра.



"То, что показывает нам статистика, сколько мы увидели священников, монахов, инфицированных в закрытых помещениях - это 100% даст всплеск. Главный вопрос: какой это всплеск будет? И как мы должны к этому готовиться", - добавил он.



Ляшко отметил, что Минздрав пока интенсивно готовится к возможному всплеску эпидемии в тех населенных пунктах, где наибольшее количество верующих посещали храмы в пасхальную ночь.

