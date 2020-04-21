Развитие эпидемии коронавируса в Украине идет по сценарию Польши - Ляшко

Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что динамика заболеваемости COVID-19 в Украине схожа с развитием эпидемии в Польше.



Об этом он сообщил в эфире программы "Завтрак с 1+1".



"Мы прогнозировали начало пика (заболеваемости COVID-19 - УНИАН) с 14-17 апреля, а дальше мы говорили - нам не нужен пик, который будет стремительно развиваться за 2-3 дня. Нам нужен пик, который будет продолжительным во времени, поэтому сейчас мы видим снижение заболеваемости, но это не должно вводить в заблуждение - это временное снижение", - подчеркнул заместитель руководителя Минздрава.



По словам Ляшко, пока задача Минздрава - не допустить в стране стремительного увеличения инфицированных коронавирусом.



"Мы призываем придерживаться карантинных мер - это все поможет держать уровень заболеваемости на том уровне, который мы сегодня имеем. Это поможет нам качественно и эффективно лечить людей, которые попадают в учреждения здравоохранения", - подчеркнул он.

