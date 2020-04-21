Ослабление

Сегодня правительство некоего Шмыгаля, который в частных разговорах представляется премьер-министром, примет решение о продлении карантина до моего дня рождения – то есть до 11 мая. Приятно, конечно, что не забывают… Решение основывается на математической модели распространения коронавируса, разработанной тернопольскими школьниками в рамках получения эффективной вакцины против этой чумы 21-го века. Талантливые вундеркинды уже близки к прорыву, поскольку собрали модель вируса из конструктора «Лего». Выяснилось, что если модель со всей дури шарахнуть об стену, то зараза погибает под маты соседей.



Миллион долларов, обещанный Зеленским за открытие из средств Коломойского, безусловно, уже фактически в кармане юных патриотов из Тернополя. Вообще, в Офисе президента очень серьезно относятся к коронавирусу. На калькуляторах вычисляется, когда будет пик эпидемии, после чего кривая выйдет на устойчивое «плато» и начнется спад в виде кривой, идущей строго вертикально. В расчет принимаются сотни факторов: начиная от направления ветра в Чернобыльской зоне и заканчивая графиком критических дней у Мендель. Тернопольские школьники внесли свою посильную лепту, и теперь появился четкий алгоритм выхода из карантина.



Меры самоизоляции силами Нацгвардии будут слегка ослаблены. В частности, можно будет посещать музеи и библиотеки. Очень, знаете ли, смелое решение. На грани разумного риска, переходящего в клинический идиотизм. Предвижу, как сотни тысяч нестриженных, небритых и некрашенных карантинщиков ринутся в недостроенный музей революции достоинства, чтобы полюбоваться касками жителей Львова, раскрашенными вручную.



Наши лучшие друзья из Евросоюза спешат на помощь. Немцы выделили пожарный шланг и одну цистерну. Еврокомиссия выступила с ободряющим заявлением, а канцлер Германии Ангела Меркель чуть было не поговорила по видеосвязи со Шмыгалем. Она приняла его за премьера Ботсваны. Но когда разобралась, отложила видеосеанс на неопределенное время. Это тоже позитивный знак



Восьмого мая все должны медитировать дома на черную точку в окружении красных ассиметричных полукружий. Скорбеть по невинным жертвам Советской армии, развязавшей самую страшную войну в истории Германии. Траур и воспоминания Вятровича, который расскажет об истинной роли дивизии СС «Галичина» в освобождении Украины от орд советских захватчиков

А что будет твориться в библиотеках! Обезумевшие от информационного голода люди станут драться за книги неизвестных украинских писателей и подшивку журнала «Патриот ХмельнЫччинЫ» 2017 года. Снимут также ограничения на посещения парков. Одна собака, зарегистрированная должным образом, сможет вывести на прогулку сразу две потенциальные жертвы коронавируса.Оживится торговля в сети супермаркетов «Эпицентр». Она и так не прекращалась. По посещаемости маркеты Гереги далеко превосходят храмы всех конфессий на Пасху. На заправках разрешат получать хот-дог в том же окошке, в котором вы платите за бензин. Интересное наблюдение: цены на нефть ушли в отрицательное значение, а цены на украинских заправках радуют своей непоколебимостью и стабильностью. А все почему? Потому что в Офисе президента применяются новейшие методы обработки данных на базе алгоритма «а что, если…». Полное единство правительства, президента и парламента перед лицом невидимого врага. Буквально сегодня КМ выделил целых сто миллионов гривен на ликвидацию пожаров, которые бушуют уже второй месяц. Оперативность просто потрясающая. Диверсанты, заброшенные в Чернобыль с тушенкой Мценского завода, в шоке. Им МВД просто не оставило ни одного шанса. Более того, тушение очагов возгорания теперь относится к компетенции ведомства Авакова, поскольку именно там трудятся легендарные братья Шкиряки – Зорян и собственно Шкиряк. За время работы в МинЧС, которое им удалось развалить буквально в считанные недели, сиамские близнецы, предположительно однояйцевые, сумели накопить колоссальный опыт. Вот теперь они передают его МВД.Наши лучшие друзья из Евросоюза спешат на помощь. Немцы выделили пожарный шланг и одну цистерну. Еврокомиссия выступила с ободряющим заявлением, а канцлер Германии Ангела Меркель чуть было не поговорила по видеосвязи со Шмыгалем. Она приняла его за премьера Ботсваны. Но когда разобралась, отложила видеосеанс на неопределенное время. Это тоже позитивный знак. Могла бы и просто на хер послать. Поэтому в трудные времена пожаров и коронавируса мы постоянно чувствует руку наших европейских братьев у себя в ж… Короче, где надо, там и чувствуем.Понятное дело, что карантин надо продлевать, хотя и с посещением музеев революции, именно до 11 мая. Однако, должен подчеркнуть, это еще не окончательное решение. Все зависит от пика, плато и тернопольских ученых. Архиважная задача: не допустить массового празднования так называемого «Дня Победы». Это следующая угроза распространения вируса. Предыдущая была связана с подрывной деятельностью Московского патриархата, который был объявлен Офисом президента «очагом инфекции». Теперь наступило время провести широкую информационную кампанию по недопустимости массовых шествий к Вечному огню, что является пережитком так называемого «путинизма». Украинские аналитики, посасывающие изрядно подсохшие органы Сороса, выработали специальный термин для обозначения подобной угрозы – «победобесие». Что делать?Приемлемой альтернативой является массовый траур, мудро введенный духовным отцом Зеленского – Петром Алексеевичем. Восьмого мая все должны медитировать дома на черную точку в окружении красных ассиметричных полукружий. Скорбеть по невинным жертвам Советской армии, развязавшей самую страшную войну в истории Германии. Траур и воспоминания Вятровича, который расскажет об истинной роли дивизии СС «Галичина» в освобождении Украины от орд советских захватчиков. Поэтому запрет на массовые собрания будет действовать до 11 мая. Естественно, подобные ограничения не касаются волонтеров, патриотов и антикоррупционных активистов, которые вправе выражать свое отношение к пособникам сепаратистов. Потом запрет на массовые собрания можно будет продлить на неопределенный срок. Пока тернопольские ученые не разработают новую математическую модель распространения вируса, базирующуюся на алгоритме всплытия вареников с картошкой. Опасаться нечего. Мы надежно защищены. Слушайте очередное обращение Зеленского к карантинной нации. Он расскажет, как правильно брить растительность на груди в условиях самоизоляции.