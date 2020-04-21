Южная Корея выделила Украине $700 тыс на борьбу с коронавирусом - МИД

Правительство Республики Корея выделило $700 тыс на поддержку Украины в борьбе с пандемией Covid-19, сообщило Министерство иностранных дел Украины.



"Помощь поступит по двум направлениям. $300 тыс будут предоставлены в виде партии лабораторных корейских тестов или средств на закупку таких тестов. Это не кредит, а безвозвратная гуманитарная помощь. $400 тыс Корея передаст ООН, в Объединенный фонд гуманитарной помощи Украине ", - рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.



Отмечается, что решению предшествовал разговор президента Украины Владимира Зеленского с президентом Кореи Мун Чжэ Ином 10 апреля, а также встреча министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с послом Кореи в Украине Квон Ки-Чангом 31 марта.



Глава МИД Украины выразил глубокую благодарность корейским партнерам за такую важную помощь для Украины. По словам Кулебы, эти средства значительно усилят обороноспособность Украины в противостоянии коронавирусу.

