КИУ проанализировал "стадионные" заявления Зеленского

Комитет избирателей Украины проанализировал выполнение главных предвыборных обещаний Владимира Зеленского, которые он сделал на дебатах с Петром Порошенко на НСК Олимпийском 19 апреля 2019 года. Об этом сказано на сайте КИУ во вторник, 21 апреля.



"За почти год работы Зеленский не выполнил ключевых обещаний, озвученных им во время дебатов на Олимпийском. При этом, многие из тех вещей, в которых Зеленский обвинял Порошенко, сейчас можно применить и в отношении действующего президента: почему не остановлена война, почему Украина - бедное государство, почему коррупционеры не в тюрьмах, почему воруют в окружении президента, почему на государственных должностях - родственники и друзья, почему власть преследует патриотов и волонтеров", - заявил глава КИУ Алексей Кошель, добавив, что будучи кандидатом в президенты, Зеленский не представил свою программу, а большинство его заявлений носили эмоциональный характер и касались прошлого, а не будущего.



1. Добровольцы и патриоты оказались в тюрьмах, потому что для вас они - угроза?



"В течение года у Зеленского неоднократно возникали публичные конфликты с добровольцами и участниками войны в Донбассе. Самыми резонансными из них стали конфликты по расследованию убийства журналиста Павла Шеремета, проведение акций протеста "Нет капитуляции", объявления подозрения экс-депутату Татьяне Чорновол. Ряд волонтерских организаций обвинили президента в попытке дискредитировать волонтерское движение и участников войны", - комментируют в КИУ.



2. Как так получилось, что Украина почти самая бедная страна при богатом президенте (Петре Порошенко, - ред.) за всю историю?



"За время работы Зеленского базовые экономические показатели не улучшились, а некоторые из них ухудшились. По итогам 2019 промышленное производство сократилось на 0,5% (в 2018 выросло на 3%). Торговое сальдо осталось отрицательным - 9,3 млрд. долларов в январе-ноябре 2019. Сельское хозяйство за год выросло на 1,1% (в 2018 - на 8,1%), строительство - на 20% (в 2018 г. - рост на 8,5%). Одной из причин неудовлетворительных экономических результатов стала отставка правительства А. Гончарука", - комментируют в КИУ.



3. Медицина. Что касается реформы, скажите мне, пожалуйста, если лекарств качественных нет, раз доступных цен на лекарства нет, раз нормальных условий в больницах нет, если нормальных зарплат у врачей нет, какая это нафиг реформа?



"По данным опроса КМИС (27-30 марта 2020) 70% респондентов считают, что власть не является успешной в вопросе обеспечения доступности медицинских услуг для граждан. По данным Фонда Деминициатив и Центра Разумкова (6-11 декабря 2019) лишь 9% граждан считают, что новая власть начала успешно осуществлять реформу здравоохранения. При этом, начиная с августа 2019 года, когда было сформировано правительство А. Гончарука, в Украине сменилось три министра здравоохранения", - комментируют в КИУ.



4. По поводу дорог - мне нечего сказать, потому что нет дорог.



"В сфере строительства дорог новая власть продолжила использовать инструменты, введенные ранее. В частности, было сохранено финансирование Дорожного Фонда, который действует с 2018 года. В 2020 году размер Фонда составил 69 млрд. грн. Также с 1 марта в Украине стартовала программа Большая стройка, предусматривающая капитальный ремонт и строительство дорог по всей стране. Однако качественно оценить результаты этой программы пока невозможно", - комментируют в КИУ.



5. Наши принципы: снятие неприкосновенности с депутатов.



В КИУ напоминают о принятии в сентябре 2019 закона о снятии депутатской неприкосновенности, но указывают, что процедура привлечения депутатов к ответственности остается слишком осложненной и отличается от процедуры для обычных граждан: открыть производство против народного депутата может только Генпрокурор и именно с ним потребуется согласовывать большинство действий следователей.



6. Закон об импичменте. Закон об отзыве депутата.



В сентябре 2019 был принят закон, регулирующий процедуру импичмента президента, но закон об отзыве депутата принят не был, говорят в КИУ.



7. Помните ли вы такое слово как люстрация?



"21 мая Зеленский назначил главой Администрации Президента А. Богдана, ранее работавшего в должности уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики в правительстве Азарова, а, следовательно, попадавшего под действие закона об очищении власти. Другой пример - Тигипко, который также работал в правительстве Азарова, и с которым власть вела переговоры о возможном назначении во властные структуры. Это же касается и переговоров с В.Хорошковским, который был главой СБУ во времена президента Януковича. Факт переговоров подтвердил предыдущий премьер-министр Украины А. Гончарук", - комментируют в КИУ.



8. Почему все ваши люди имеют обе руки?



"Зеленскому не удалось избежать коррупционных скандалов, связанных с его окружением. Так, народный депутат от Слуги народа Гео Лерос опубликовал видео и передал другие материалы в НАБУ, в которых обвинил главу Офиса Президента Андрея Ермака и его брата в коррупции и торговли государственными должностями. Несмотря на значительный общественный резонанс, Зеленский публично не отреагировал на это дело. Тем не менее, правоохранители зарегистрировали соответствующие производства", - комментируют в КИУ.



9. По поводу господина Коломойского, я вам сразу скажу, все люди, которые нарушают закон, все: Свинарчук, Гладковские, и если среди них будет потом Коломойский, - все сядут за решетку.



"В первый год президента Зеленского громких коррупционных посадок не произошло. Новой власти не удалось доказать причастность топ-чиновников к коррупционным действиям. Отсутствие прогресса в этих вопросах стало одной из причин отставки генпрокурора Р. Рябошапки. Что касается А. Гладковского, то в октябре 2019 он был задержан, ему сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением. Суд арестовал чиновника, однако после уплаты судебного залога А. Гладковський вышел из-под ареста", - комментируют в КИУ.



10. По поводу войны: мы сделаем все, чтобы ее закончить... И что касается главнокомандующего, господин Порошенко, сейчас война. И вы мне задаете такие вопросы, на которые сами должны отвечать - почему война до сих пор не закончилась? Вот такой вы главнокомандующий, спасибо вам за все.



"Вопрос войны стал одним из приоритетов работы Зеленского. В декабре 2019 в Париже состоялась встреча нормандской четверки, на отдельных участках были разведены войска (в районе Золотого), проведено несколько обменов пленными. Однако боевые действия продолжаются: только с начала 2020 в результате обстрелов погибли 45 военных. При этом только 12% граждан считают успешными действия властей в вопросе решения конфликта на Донбассе (опрос КМИС, 27-30 марта 2020)", - подытожили в КИУ.

