Идет подготовка саммита "пятерки" Совбеза ООН - Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что саммит "пятерки" Совета безопасности ООН готовится, но пока нет никакой конкретики. Об этом сообщает ТАСС в среду, 22 апреля.



По словам Пескова, президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре 17 апреля с Владимиром Путиным сказал о возможности организации рабочей встречи лидеров стран-постоянных членов Совбеза ООН в формате видеоконференции.



"Сейчас работают дипломаты всех стран по видеоконференции, ведется работа по согласованию возможного совместного документа", - говорит Песков и добавляет, что "когда появится конкретика", об этом сразу сообщат.



Итоговый документ рабочей встречи лидеров "пятерки" Совбеза ООН может быть согласован в ближайшие дни, продолжает пресс-секретарь Путина.



При этом Песков не рассказал о его содержании, призвав дождаться момента, когда работа дипломатов завершится.



"Я сейчас не хочу ничего предвосхищать и говорить о положениях документа. Все-таки он должен быть утвержден главами государств. Куда ж поперед батьки в пекло, как говорится?" - резюмировал Песков.

