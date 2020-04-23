Грызлов: новые участки разведения сил не согласованы из-за позиции Киева

Новые участки разведения сил и средств в Донбассе остаются не согласованными из-за позиции делегации Киева, заявил представитель России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов.



Заседание контактной группы по Донбассу прошло в среду в режиме видеоконференции.



"Из-за позиции киевской делегации нет решений по вопросам безопасности, остаются не согласованными новые участки разведения сил и средств. По той же причине не согласованы шаги по восстановлению социально-экономических связей Киева и Донбасса", - сказал Грызлов журналистам.

