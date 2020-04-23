Генсек ООН призвал власти стран в условиях пандемии не забывать о правах человека

Гуманитарный кризис, вызванный пандемией COVID-19, отразился и на ситуации с обеспечением прав человека, заявил в четверг генсек ООН Антониу Гутерриш.



"Существует дискриминация в распределении общественных услуг, направленных на сдерживание распространения вируса", - сказал он в видеообращении.



"Рост национализма, популизма, авторитаризма в некоторых странах способствуют тому, что кризис может стать причиной для принятия репрессивных мер в целях, не связанных с пандемией", - отметил Гутерриш.



"Чрезвычайные меры могут быть необходимы, но более широкие исполнительные полномочия при минимальном контроле, могут влечь за собой риски", - подчеркнул генсек ООН.



По его мнению, "власти должны проявить транспарентность и ответственность и принять меры для сдерживания худших последствий, которые COVID-19 может оказать на ситуацию с занятостью, наличием у людей средств к существованию и на доступ к основным услугам".

