Учебный год в Киеве будет окончен дистанционно - Кличко

Киевские школы должны быть готовы завершить учебный год дистанционно в условиях пандемии коронавируса, которым в Украине болеют уже 7 170 человек.



Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции в четверг 23 апреля.



"Мы должны быть готовы к завершению учебного года дистанционно. Министерство образования уже предоставило разъяснения для всех учебных заведений. Ознакомиться с ними можно на сайте министерства", - сказал Кличко.



Он напомнил, что в настоящее время все столичные учебные заведения продолжают работать в режиме дистанционного обучения, онлайн занятий.



Кличко также сообщил, что, согласно приказу Министерства образования, учебные заведения должны завершить оформление свидетельств о получении базового среднего образования, табелей обучения учащихся не позднее 15 июня.



По его словам, ученикам 1-8-х и 10-х классов, которые планируют поменять учебные заведения, рекомендовано направить копии документов по электронной почте, а оригинал документа предоставить в сентябре 2020 года. "Относительно ВНО. И Министерство, и местные власти проводят консультации, чтобы разработать оптимальный алгоритм действий, чтобы вступительная кампания в высшие учебные заведения Украины состоялась", - подчеркнул Кличко.





