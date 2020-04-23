СБУ и ГБР провели обыски в офисе Гостаможни

В четверг, 23 апреля, представители СБУ и ГБР провели обыски в офисе Государственной таможенной службы. Правоохранители заинтересовались гербом Таможни.



Об этом сообщает "Нова митниця" в Facebook.



Как отмечается, в декабре 2019 года Гостаможслужба провела закупку услуг по разработке символики и концепции новой формы для Таможни стоимостью почти 30 тысяч гривен. ООО "Геральдическая палата "Олекса Руденко и Компаньоны" разработало новую концепцию эмблемы, флага, формы и других элементов геральдики для Государственной таможенной службы Украины. В таможне заявили, что все документы, которые подтверждают выполнение работ подрядчиком есть в полном объеме.



"25 февраля проект новых геральдических знаков был направлен в Министерство финансов на согласование. После того его должна утвердить Комиссия по геральдике и президент Украины своим указом. Сегодня правоохранители изъяли документы по исполнению указанных услуг", - говорится в сообщении.



В ведомстве уверены, что обыски на Таможне прошли по надуманному политически мотивированному делу, однако готовы предоставить полное содействие правоохранительным органам по их расследованию.

