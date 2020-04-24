Международная торговля — лекарство для мировой экономики

Из-за пандемии Covid-19 мир оказался на неизведанной, опасной территории, откуда ни одна страна не выйдет невредимой. Больше половины мирового населения сейчас находится под карантином в той или иной форме. Все страны, богатые и бедные, скатываются в рецессию, и они смогут ограничить её негативные последствия, только работая вместе.

Пример Китая, первого эпицентра пандемии, показывает, почему надо работать вместе. Несколько месяцев карантина в провинции Хубэй, а также строгие ограничения на передвижение людей во всей стране привели к спаду промышленных прибылей в январе и феврале почти на 40% (год к году). В марте заводы начали вновь открываться, но они столкнулись с отменой и переносом заказов на более поздний срок, а также с задержками платежей, поскольку их зарубежные покупатели с трудом справляются с последствиями пандемии.



В результате, хотя здоровье населения идёт на поправку, скорость выздоровления экономики Китая будет зависеть (по крайней мере, отчасти) от остального мира. А поскольку мировая экономика глубоко взаимосвязана, такой же будет ситуация и во всех остальных странах: даже когда им удастся остановить пандемию внутри страны, перебои в других частях мира (а потенциально также новые волны эпидемии) будут тормозить восстановление их экономики.



С глобальными производственными цепочками такая же история. Ещё до начала пандемии им приходилось адаптироваться к последствиям длившихся два года торговых споров между Китаем и США. А сегодня они столкнулись с целым букетом проблем: остановка производств, нарушение транспортных связей, резкий спад глобального спроса. Согласно оценкам Всемирной торговой организации, в этом году падение объёмов мировой торговли может достичь 32%. Одновременно во многих странах резко растёт безработица: за последние четыре недели рекордное количество заявлений на пособия по безработице было подано в одной только Америке — 22 миллиона.



Для нас пришло время осознать, насколько необратимо связанным и взаимозависимым стал мир. Ни одна страна не сможет выиграть в одиночку, хотя некоторые и думают иначе. Мир столкнулся с жёсткой рецессией и гуманитарной катастрофой, и в этой ситуации националистическое позёрство политиков никому не принесёт пользы.



Единственный способ минимизировать последствия пандемии — солидарность. Для защиты своих народов национальные правительства должны сотрудничать, вырабатывая решения, которые принесут пользу всем людям. Первый шаг — отменить протекционистские пошлины и другие торговые барьеры, гарантируя тем самым, что критически важные товары (особенно медицинские материалы и оборудование, а также продовольствие и другие товары первой необходимости) поставляются повсюду — туда, где они необходимы. Никто не будет в безопасности, пока каждый не будет в безопасности.



Солидарность — это ещё и защита рабочих мест, доходов и источников существования во всех странах. Среди прочего, для этого потребуются практические меры для поддержания на плаву малых и средних предприятий; о необходимости таких мер недавно заявила Международная торговая палата (ICC). На долю малых и средних предприятий приходится значительная доля рабочих мест в большинстве стран с крупной экономикой, они производят многие из товаров и услуг, которыми мы пользуемся ежедневно. Эти компании нужно обязательно защитить, если мы хотим, чтобы общий спад экономики не причинил длительного структурного ущерба.



Впрочем, наши задачи не ограничиваются поддержкой существующих компаний на протяжении достаточно долгого времени, чтобы они могли вернуться к привычной деятельности. Определяя путь к выходу из кризиса Covid-19, мы должны поставить себе целью создание лучшего будущего. Такое будущее будет определяться не конкуренцией между странами, которые превращают в оружие внешнеторговые и иные связи, лежащие в основе общего процветания, а взаимовыгодным сотрудничеством.



Работая над возрождением системы многосторонних отношений (мультилатерализм), мы должны переформировать её так, чтобы в ней нашли отражение многочисленные аспекты глобальной взаимозависимости. В первую очередь, это означает, что надо гарантировать открытость и устойчивость глобальной торговли, являющейся проверенным средством, которое даёт всем стран, большим и маленьким, богатым и бедным, возможность добиться роста экономики и сократить бедность. Кроме того, международная торговля лежит в основе глобального мира и стабильности, предоставляя каждому долю в общей для всех мировой системе.



Для создания такой системы требуется не просто отмена пошлин, административных барьеров и мер национального регулирования, мешающих движению базовой потребительской продукции, промышленных товаров и — особенно — технологий. Государства мира должны понять, что мы все либо выигрываем (и люди везде получают доступ к инструментам, которые им нужны для повышения уровня жизни, индустриального развития и инноваций), либо нам всем станет хуже.



Это означает, что надо радикально улучшить доступ к торговому финансированию, особенно в развивающихся странах, где дефицит такого финансирования превышает $1 триллион. Недостаточность торгового и инвестиционного финансирования особенно сильно бьёт по малым и средним предприятиям, сдерживая их возможности расширяться и заниматься инновациями в хорошие времена или выживать в плохие. Именно поэтому Международная торговая палата призывает банки расширить вспомогательное бридж-финансирование компаний с целью смягчить худшие последствия кризиса Covid-19, а также позволить им продолжать торговлю в период финансовых трудностей.



Впрочем, сделать нужно намного больше. Увеличение торгового финансирования во время мирового финансового кризиса 2008 год стало одним из катализаторов восстановления мировой экономики, но с тех пор прогресс застопорился. Если мы хотим гарантировать устойчивое восстановление экономики после нынешнего кризиса и создать более устойчивую, инклюзивную глобальную экономику в долгосрочной перспективе, вопрос торгового финансирования должно занять постоянное место в глобальной повестке дня.



Возрождение мультилатерализма и сохранение открытой торговли — это полностью достижимые цели. Для этого не требуются новые законы или дополнительные ресурсы, нужна только решительность и солидарность. Отдача будет колоссальной — равное и устойчивое развитие.



В периоды кризисов гуманитарная помощь неоднократно доказывала своё важнейшее значение. Сегодня, когда весь мир охватил новый кризис, мы все должны признать важность «гуманитарной торговли».