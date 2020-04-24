На Украине внедрят массовое тестирование на коронавирус

На Украине планируют внедрить массовое тестирование на COVID-19, сообщил замминистра здравоохранения - главный санврач Виктор Ляшко в эфире программы "Право на власть" в четверг. По его словам, будет внедрено ИФА-тестирование, которое показывает наличие иммунитета к болезни.

"Я думаю, в ближайшее время будет массовое тестирование населения на наличие антител", - сказал он.



Ляшко отметил, что Украина будет "пятой страной в мире", где станут использовать такой метод. Однако в настоящее время такие тесты только проходят испытания.



Кроме того, как сообщил Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в пятницу, порядка 15-20% коек занято в больницах, определенных для лечения пациентов с коронавирусом.



"В 242 больницах первой волны сегодня было свободно около 43 тыс. коек, количество свободных аппаратов ИВЛ - 1877 из 2071. Заполненность медучреждений - 15-20% в зависимости от региона. В некоторых доходит до 50%. Но нет оснований утверждать, что нет коек или что больницы не принимают больных, или что кому-то не предоставляют помощь", - сказал он.



