Директор Малинского лесхоза разоблачил фейки против главы Гослесагенства

Директор государственного предприятия «Малинское лесное хозяйство» Олег Дзюбенко разоблачил поклеп и фейки, которые сознательно распространяют оппоненты главы Гослесагентства Андрея Заблоцкого, при этом используя недостоверную информацию, наносящую репутационный ущерб руководителям лесничеств.



Директор госпредприятия считает, что провокативные и лживые материалы формируют искаженное представление у общества относительно работы лесных хозяйств, унижают честь и достоинство сотрудников, которые сегодня находятся на переднем крае борьбы за спасение лесных угодий, страдающих от пожаров.



Олег Дзюбенко обратил внимание на статью «Лесники Украины требуют от Зеленского отставки председателя Гослесагентства Андрея Заблоцкого», которая 24 апреля 2020 года вышла на интернет-ресурсах Polityka.today и ОРД.



По его мнению, тексты «содержат недостоверные данные и необъективные оценки автора публикации». Как говорится в официальном ответе, в данной публикации использована недостоверная информация, о том, что «ежемесячно все директора лесхозов передают фиксированную таксу главе Гослесагентства Андрею Заблоцкому - 50000 долларов США. В результате Заблоцкий держит всех на должностях и позволяет бесконтрольно резать столетние дубы и торговать лесом. Об этом в личной беседе с одним из житомирских журналистов сообщил директор государственного предприятия «Малинское лесное хозяйство» Олег Дзюбенко».



Сам Дзюбенко возмущен использованием его имени в данной публикации и утверждает, что опубликованные сведения не отражают фактического положения дел, вводят в заблуждение общество, содержат некорректную информацию. Он настаивает на опровержении клеветнического материала, а также снятии его с вышеуказанных интернет - СМИ. В противном случае, директор Малинского лесного хозяйства оставляет за собой право обратиться в суд.



Так, в соответствии со ст. 302 ГКУ автор публикации обязан убедиться в достоверности информации, которая планировалась им быть распространенной. Статья 32 Конституции Украины гарантирует каждому право требовать изъятия недостоверной информации и право на возмещение ущерба, причиненного такой информацией. В соответствии с судебной практикой по делам о защите чести и достоинства физического лица, а также деловой репутации физического лица и юридического лица ответственность за распространение несет не только автор, а и владелец сайта на котором размещена такая информация. Действующее законодательство, регулирующее деятельность СМИ в т.ч. с. 33 ЗУ «Об информационных агентствах» устанавливает право требовать опровержения распространенных сведений не соответствующих действительности.



Олег Дзюбенко еще раз подтвердил, что ни одному журналисту подобных комментариев не давал, изложенные в материале факты - ему не известны, он их никогда не распространял, поэтому публикация является ничем иным, как лживым фейком порочащего характера.



