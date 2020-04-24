Рада не отменила свое решение о принятии изменений в закон "О местном самоуправлении"

Верховная Рада не поддержала проект постановления об отмене решения парламента о принятии во втором чтении и целом законопроекта об изменениях в закон "О местном самоуправлении в Украине".



За соответствующий проект постановления №2653-П проголосовали 43 народных депутатов при необходимых 226.



Автор проекта постановления внефракционный народный депутат Антон Поляков обосновывает свое требование нарушением регламента Рады и Конституции Украины при рассмотрении и принятии законопроекта.



Согласно существующий процедуре председатель Верховной Рады не может подписать принятый законопроект, если в парламенте зарегистрирован хоть один проект постановления об отмене результатов голосования за законопроект.



Как сообщалось, Рада приняла во втором чтении и целом законопроект №2653 о внесении изменений в закон Украины "О местном самоуправлении" 16 апреля.



Согласно принятым изменениям в закон Украины "О местном самоуправлении в Украине" вводится понятие административного центра территориальной громады и территории территориальной громады.



Законопроект предлагает до принятия закона об административно-территориальном устройстве Украины уполномочить Кабинет министров Украины определять административные центры и территории территориальных громад, и подавать в Верховную Раду проекты законодательных актов о создании и ликвидации районов.



Решение Кабинета Министров Украины об определении административных центров территориальных громад и утверждение территорий территориальных громад подается в Центральную избирательную комиссию для принятия ею решения о назначении первых местных выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов и сельских, поселковых, городских председателей соответствующих территориальных громад.



Помимо этого, законопроект определяет, что в 2020 году первые местные выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов и соответствующих сельских, поселковых, городских председателей территориальных громад, территории которых утверждены Кабинетом министров Украины на основании этого закона, проводятся одновременно с очередными местными выборами 2020 года.

