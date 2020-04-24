Экс-глава МВД Цушко претендует на пост замминистра финансов

Бывший глава Антимонопольного комитета и экс-глава МВД Василий Цушко и экс-глава Государственной налоговой администрации Алексей Любченко претендуют на должности заместителей министра финансов.



Об этом свидетельствуют их в декларации о доходах сайте Национального агентства по противодействию коррупции.



В документе Цушко Василий Петрович указал в графе "место работы" (или место будущей работы) Министерство финансов Украины, а занимаемую должность или должность, на которую претендует - "заместитель министра".



Согласно декларации, Цушко владеет двумя земельными участками в Киевской и Одесской областях, квартирой в Киеве и автомобилем Infiniti 2006 года выпуска. Зарплату за прошлый год он указал 8178 гривен в ООО "Украинское сырье" ЛТД.



Напомним, 57-летний Василий Цушко долгое время была заместителем главы Социалистической партии Александра Мороза, возглавлял Одесскую областную госадминистрацию (в 2005-2006 годах), работал министром внутренних дел (с 1 декабря 2006-го по 18 декабря 2007 года), возглавлял Антимонопольный комитет (с 17 декабря 2010-го до 26 марта 2014 года).



Запомнился тем, что в начале 2007 году пошел на открытое противостояние с президентом Виктором Ющенко и не дал тому поставить своего и.о. генпрокурора. Тогда это привело к противостоянию "Беркута" и Управления госохраны во главе с Гелетеем. Это происходило в рамках противостояния правительства Януковича (на его стороне был Цушко) и Ющенко.

