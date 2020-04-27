Пить антибиотики при вирусных инфекциях опасно

Эксперты подчеркивают, что на фоне распространения инфекционных заболеваний растет применение антибиотиков. И это повышает риск развития устойчивости патогенов. Комментирует Роман Козлов, член-корреспондент РАН, профессор, д.м.н., ректор ФГБОУ ВО "Смоленский государственный медицинский университет", главный внештатный специалист Минздрава по клинической микробиологии и антимикробной резистентности, руководитель Сотрудничающего центра ВОЗ по укреплению потенциала в сфере надзора и исследований антимикробной резистентности: "Назначение антибиотиков при вирусных инфекциях, к которым относится и грипп, является неправильным. Они не предотвращают развития осложнений, а только могут привести к росту резистентности бактерий.



В идеале, для персонализации антибиотикотерапии любому назначению антимикробных препаратов должно предшествовать микробиологическое исследование с выделением возбудителя(ей) и последующим определением чувствительности к антимикробным препаратам. Совершенно очевидно, что реализовать это невозможно во всех случаях, особенно на амбулаторно-поликлиническом этапе по целому ряду причин. Именно для того, что назначение антимикробных препаратов было адекватным, проводятся многоцентровые исследования структуры и чувствительности к антимикробным препаратам возбудителей тех или иных инфекций. Это позволяет клиницистам назначать или не назначать антибиотики с учетом полученных данных.



В целом, в Российской Федерации имеется более 200 антимикробных препаратов, самая многочисленная группа которых представлена именно антибиотиками. Существует подразделение на препараты узкого и широкого спектра действия, но она во многом является условной. Правильнее говорить о правильном или неправильном выборе препарата у конкретного пациента. В последние годы по ряду причин количество новых антимикробных препаратов, появляющихся в клинической практике, существенно снизилось.



Однако, в настоящее время, благодаря усилиям различных государств (включая Российскую Федерацию), разработаны программы стимулирования создания новых антибиотиков. В любом случае, в настоящее время, несмотря на объективные и весьма значимые проблемы роста резистентности к антимикробным препаратам, у клиницистов есть достаточный арсенал препаратов для борьбы даже с высокорезистентными штаммами микроорганизмов".

