КНР: коронавируса в Ухане больше нет

По данным Госкомитета здравоохранения КНР, по состоянию на утро понедельника в китайской провинции Хубэй и ее административном центре городе Ухане, который считается эпицентром распространения инфекции, не зафиксировано новых случаев заражения COVID-19 и случаев летального исхода.



В минувшее воскресенье из больниц Хубэя и Уханя были выписаны последние 12 пациентов, госпитализированных ранее с коронавирусом, в понедельник не выявлено ни одного человека, с подозрением на наличие инфекции.



С декабря прошлого года в Хубэе жертвами коронавируса стали в общей сложности 4 тыс. 512 человек (в Ухане - 3 тыс. 869), число инфицированных составило 68 тыс. 128 человек (в Хуане - 50 333).



Эпицентром распространения по миру коронавируса стал китайский город Ухань. Впервые коронавирус COVID-19 был выявлен на рынке в Ухане. В США заявили, что американская разведка выясняет, не имеет ли "уханьский" вирус лабораторное происхождение. При этом американские СМИ сообщали, что в Вашингтоне склоняются к версии, согласно которой коронавирус COVID-19 случайно попал за пределы лаборатории в Уханьском институте вирусологии.



Президент США Дональд Трамп также заявил, что его администрация временно прекращает финансировать Всемирную организацию здравоохранения, пока в Вашингтоне изучают то, как ВОЗ реагировала на кризис с пандемией коронавируса COVID-19. При этом Трамп неоднократно говорил о том, что Китай и ВОЗ могли скрывать важные данные о коронавирусе, который распространился по всему миру из Уханя.

