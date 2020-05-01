Apple обновит iOS для распознавания защитных масок в Face ID

Apple выпустила третью бета-версию iOS 13.5 для разработчиков, пишет 9to5mac.



В сборку включили обновление, благодаря которому Face ID «видит» защитную маску на пользователе.



В этом случае пользователю сразу же предлагается ввести код-пароль, не дожидаясь уведомления, что устройству не удалось распознать лицо.



Если пользователь без маски, Face ID работает как обычно.



Также в бета-версию добавили тестовый API для отслеживания контактов заболевших COVID-19.



Систему отслеживания Apple создала совместно с Google. Предполагается, что сначала ее встроят в официальные приложения организаций здравоохранения., а затем непосредственно в Android и iOS. Скачивать какое-либо отдельное приложение не понадобится.

