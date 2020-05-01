Раскрыты проблемы Ким Чен Ына со здоровьем

Эксперты раскрыли проблемы со здоровьем, имеющиеся у лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, и оценили угрозу, которую представляют для его состояния его собственные вредные привычки. Об этом пишет издание 38 North.



По словам специалистов, на здоровье северокорейского лидера негативно сказывается как его нездоровый образ жизни, так и наследственность. Известно, что и его отец Ким Чен Ир, и дед Ким Ир Сен скончались в результате сердечного приступа. Кроме того, отец нынешнего главы КНДР также перенес инсульт за несколько лет до смерти. Эти обстоятельства позволяют предположить, что проблемы с сердцем есть и у Ким Чен Ына, считают эксперты.



Кроме того, северокорейский лидер страдает патологическим ожирением. Так, при росте около 170 сантиметров Ким Чен Ын весит более 135 килограммов. На этом фоне, а также на фоне постоянного злоупотребления спиртными напитками, калорийной едой и курением у политика мог развиться диабет, и, скорее всего, наблюдается повышенное артериальное давление и уровень холестерина. Эти факторы также негативно сказываются на состоянии его сердечно-сосудистой системы.



Также, считают эксперты, Ким Чен Ын страдает от фокальной дистонии — неврологического расстройства, которое характеризуется непроизвольными движениями и спазмами мышц. По словам специалистов, это могло бы объяснить странные положения, которые принимает левая рука северокорейского лидера, когда он сидит, и которые регулярно можно наблюдать на фотографиях.



Ким Чен Ын не появлялся на публике с 11 апреля. 15 апреля он пропустил празднование дня рождения своего деда, основателя КНДР Ким Ир Сена. Из-за его отсутствия начали появляться слухи о его возможной смерти или болезни. Так, бывший посол КНДР в Лондоне Тхэ Ён Хо, сбежавший в Южную Корею в 2016 году, заявлял, что северокорейский лидер не может самостоятельно встать или нормально ходить. Также источники сообщали, что политик якобы находится в вегетативном состоянии после неудачной операции на сердце.



При этом официальные лица и СМИ КНДР не комментируют подобные слухи.

