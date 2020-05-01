Тодоренко теряет доходы из-за своего скандального высказывания

Телеведущая, блогер Регина Тодоренко после разразившегося скандала из-за ее высказывания о домашнем насилии начала терять доходы от рекламы. Не исключено, что она потеряет до 40 процентов после отказа брендов с ней сотрудничать, пишут российские СМИ.



29-летняя знаменитость в рейтинге Forbes, посвященном Instagram-блогерам, занимает вторую позицию. Реклама в этой социальной сети приносит девушке более 850 тысяч долларов в год.



Однако после того, как Регина приняла участие в онлайн-эфире, где она заявила, что женщины могут быть сами виноваты в том, что их бьют мужья, ее доходы начали стремительно таять.



Первым на скандальное высказывание ведущей отреагировал журнал Glamour, который лишил ее звания Женщина года.



Потом от сотрудничества с ней начали отказываться известные компании - J7, Pampers и PepsiCo (за рекламные съемки этого бренда звезда должна была получить19 миллионов рублей).



Другие рекламодатели, Calzedonia, Aussie , Milka, Halls, пока хранят молчание, но не исключено что они также разорвут контракты с Тодоренко. В этом случае занменитость рискует лишиться 40 процентов своих доходов.

