Flowers.ua: доставляем цветы и подарки по всей Украине

.Цветочный онлайн магазин Flowers.ua рад предложить своим посетителям возможность не спеша выбрать цветочную композицию среди тысяч доступных, прицениться, сравнить с похожими и оформить заявку за пару кликов, не покидая собственного жилища. Причем можете не сомневаться, в реальности букет будет в точности соответствовать тому, который показан на изображении. Компания flowers.ua уже почти 20 лет занимается доставкй цветов и подарков по всей Украине и уже успела получить бесчисленное количество отзывов благодарности от довольных клиентов.

Доставка цветов по всей Украине ежедневно

В нашей команде трудятся настоящие профессионалы своего дела, в числе которых есть и операторы колл-центра, работающие 24/7: вы можете позвонить им и задать любой вопрос относительно заказа в любое время дня и ночи. Более того, у нас есть личная курьерская служба, которая также работает каждый день, без выходных и праздников. А заказать цветы с доставкой по всей Украине можно как на домашний адрес, так и в любое другое место: больницу, вокзал, аэропорт и проч. Каждый заказ, оформленный в первой половине дня, доставляется в тот же день (исключение составляют праздники вроде 14 февраля или 8 марта, для которых характерен повышенный ажиотаж).

Самые свежие цветы в Украине

Цветы под заказ с адресной доставкой закупаются день в день, благодаря чему они всегда свежие. Национальная служба доставки цветов и подарков Flowers.ua имеет доступ к лучшим теплицам страны, также в нашем арсенале есть специальные холодильные камеры, в которых готовый цветочный шедевр будет находиться до тех пор, пока не попадет в руки к курьеру. Мы никогда не формируем букеты про запас, потому что дорожим своей репутацией и понимаем важность своей работы, в особенности сейчас, когда так важно беречь себя. От вашего же получателя потребуется соблюдать несколько простых рекомендаций, и тогда букет гарантированно простоит в вазе еще много дней. Итак, цветы будут храниться дольше, если: будет снята упаковка, ограничивающая доступ стеблей к влаге, ваза будет промыта антибактериальным средством и наполнена очищенной прохладной водой в объеме не менее 1 литра, счастливый получатель не забудет раз в два дня менять воду. Также флористы рекомендуют “прикармливать” цветы специальными подкормками, но если таковых нет, взамен можно использовать таблетку аспирина, сок лимона или столовую ложку сахара (на 1 л воды). Кроме того, букет нужно непременно оградить от солнечных лучей, горячих батарей и холодных сквозняков.

Местные и импортные цветы на любой вкус

Flowers.ua предлагает действительно большой выбор и местных, и привозных сортов цветов. В широком многообразии доступны к заказу сезонные цветы: ирисы, пионы, тюльпаны, хризантемы, герберы и другие. Среди экзотических наиболее популярными считаются композиции с альстромериями, эустомами, хризантемами сантини, аспидистрами, гортензиями. Для особо требовательных клиентов в нашем каталоге найдутся и роскошные ВИП букеты: 101 розовая роза сорта Miss Piggy с добавлением желтых, кремовых и белых роз, 501, 555 и 1001 красная роза, 501 разноцветный тюльпан, 101 белая ромашковая хризантема и много-много других. Среди бюджетных композиций также можно встретить немало милых и привлекательных букетов: 15 желтых тюльпанов, ирисы с тюльпанами и веточками кустовой розы, 11 фиолетовых ирисов и букеты в кашпо.

Подарки к любому поводу

Среди нашего ассортимента можно найти много подарков, которые послужат прекрасным дополнением к любым цветочным композициям: большие фруктовые корзины, корзины с деликатесами (сырами, колбасами, оливками и проч.), элитным крепким алкоголем, вином, зерновым кофе или заварным чаем. Есть и большой выбор сладостей: торты, коробки конфет, корзины с шоколадными батончиками и печеньем, шоколадные яйца “киндер сюрприз” и проч. И, конечно же, огромные плюшевые мишки и другие мягкие игрушки, романтические записки в бутылках и яркие открытки.

Узнавайте первыми о наших новинках и акциях

С Flowers.ua вы можете быть рядом друг с другом несмотря ни на какие обстоятельства, расстояния и границы. Поэтому, скорее подписывайтесь на наши аккаунты в социальных сетях Instagram и Facebook, следите за новинками, акциями и прочими выгодными предложениями. Кроме того, мы часто проводим разнообразные розыгрыши, подробности которых также можно узнать на сайте. Flowers.ua объединяет родные сердца