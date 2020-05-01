Ритуальные услуги при организации похорон в Беларуси

Когда речь идет про ритуальные услуги в Беларуси, чаще всего подразумевается такое траурное мероприятие как похороны. С ними приходится сталкиваться каждой семье, потому что смерть сегодня заходит в один дом, а завтра - в другой. Вот только часто возникает проблема в организации погребения. И все по причине того, что не все понимают, какие действия нужно предпринимать.



Основные ритуальные услуги



Уже с первого мгновения, когда возникло подозрение о том, что с одним из членов семьи случилась трагедия, необходимо предпринимать определенные шаги.



1. Делается звонок врачу, чтобы он пришел и на бумаге зафиксировал факт смерти.

2. Вызывается наряд милиции, потому что надо подтверждение об отсутствии криминала.

3. Сразу решается вопрос, надо отправлять тело умершего в морг или этого не понадобится делать.

Как от врача и милиции, так и в морге выдаются письменные заключения. С ними уже нужно двигаться дальше.



Все это семья может выполнить и самостоятельно. Но дальше случается одно событие: во многих ситуациях в этом дом являются ритуальные агенты и предлагают свою помощь. Их эта семья не вызывала. По всей видимости, у сотрудников милиции или у врача есть договоренность с представителями таких компаний сообщать о смерти в данном регионе. А потом семье приходится переплачивать за полученные услуги. Поэтому желательно сразу поставить в известность надежную ритуальную службу, чтобы их человек присутствовал уже на момент прибытия врача.



Помощь в организации похорон



Вот только вызов врача, милиции и отправка тела в морг - это только первые шаги в организации похорон. Дальше надо выполнить еще несколько действий.



1. Покупка нескольких видов ритуальных товаров.

2. Выбор участка на кладбище.

3. Решение вопроса о копке могилы.

4. Аренда спецтранспорта для доставки умершего на кладбище.

5. Организация поминального обеда.



Но так как в городской квартире бывает трудно провести отпевание и прощание с умершим, часто приходится арендовать и траурный зал.



Все это входит в основные услуги, которые предоставляют ритуальные агентства. Чтобы потом не сожалеть о неправильно сделанном выборе, надо обратиться за помощью в такую компанию как ООО "Городская ритуальная служба". С ней сегодня очень выгодно работать. Ведь теперь эта организация имеет свой сервис https://ritual.by/, что дает возможность не только выбирать услуги, но и заказывать их онлайн. Благодаря этому семья, которая занимается похоронами, значительно экономит свое время. Здесь можно приобрести и траурные атрибуты. И если возникнут сложности с доставкой, лучше сразу соглашаться на эту услугу.

