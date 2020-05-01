Сделка ОПЕК+ по нефти вступила в силу

С 1 мая вступила в силу сделка стран ОПЕК+ по снижению нефтедобычи. Страны альянса, совокупно контролирующие около 40% мировой нефтяной добычи, сократят ее почти на десять миллионов баррелей в сутки, чтобы избежать коллапса на рынке нефти.



Сделка предполагает снижение добычи нефти от уровня октября 2018 года за исключением России и Саудовской Аравии, которые будут снижать от уровня 11 млн б/с.



Так, в мае-июне снижение нефтедобычи составит 9,7 миллиона б/с (на 23%), с июля до конца 2020 года – 7,7 миллиона б/с (на 18%), до мая 2022 года – 5,8 миллиона б/с (на 14%).



9 апреля страны ОПЕК+ договорились снизить добычу нефти. Окончательное соглашение утвердили 12 апреля, сократив долю Мексики, которая согласилась снизить добычу только на 100 тысяч б/с вместо 400 тысяч б/с.

