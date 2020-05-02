Vodafone поднимет для украинцев тарифы на 20%

Оператор "Vodafone Украина", у которого недавно сменился собственник, поднимет стоимость части своих тарифов на 20% с 15 мая. При этом тарифные планы для наиболее чувствительных групп населения в цене не увеличатся.



Об этом в пятницу, 1 мая, информирует пресс-служба мобильного оператора.



Сообщается, что 15 мая 2020 изменятся условия тарифных линеек RED Extra (XS, XS-2, S, M, L) RED (XS+, S, M, L), Unlim 3G, 3G+, а с 27 мая 2020 года увеличится стоимость обслуживания тарифов Vodafone SuperNet (Start, Pro, Pro-1, Unlim), Super Net Turbo 2019 и Joice.



В компании также назвали причины таких изменений:



С момента запуска тарифов выросло потребление и увеличилась нагрузка на сеть, соответственно растут затраты на поддержку инфраструктуры и расширение емкости, как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах.



Продолжается активное строительство новой инфраструктуры, чтобы обеспечить покрытие скоростного интернета там, где его раньше не было. На сегодняшний день скорейшее обеспечение в Украине повсеместного доступа интернету и цифровым сервисам – один из приоритетов компании.



Практически отсутствуют доходы от роуминга, которые раньше составляли существенную часть инвестиций в сеть.



При этом стоимость тарифной линейки Family, а также архивных тарифов Light и Light+ останется неизменной.

