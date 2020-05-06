Генетики пролили свет на тяжелое расстройство речи

Австралийские ученые из Исследовательского детского института Мердока выявили новые гены, которые связаны с тяжелым детским расстройством речи, пишет Xinhua. Открытие было сделано по итогу исследования генетического состава более 30 больных детей и молодых людей с апраксией. Вариации в выделенных генах могли объяснить примерно треть всех случаев расстройства.



Апраксия - нарушение целенаправленных движений и действий при сохранности составляющих их элементарных движений; возникает при очаговых поражениях коры больших полушарий головного мозга или проводящих путей мозолистого тела. В частности, оральная апраксия затрагивает лицевую мускулатуру и выражается в расстройстве сложных движений губ и языка, приводящих к нарушению речи.



Восемь из девяти выделенных генов являются критическими в процессе, который "включает" или "выключает" определенные языковые гены. Эти гены активируются в развивающемся мозге. Соответственно, если возникают проблемы, у ребенка возможно появление отклонений.

