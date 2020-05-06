Треть украинцев не поддерживают запрета "георгиевской ленты" - опрос

Решение о запрете "георгиевской ленты" не поддерживает около трети украинских граждан. Таковы результаты исследования, проведенного фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, передает УНН. Так, около трети украинцев поддерживают решение о запрете "георгиевской ленточки", но еще около трети не поддерживают. Для 25% - это безразлично.



Сторонников решения о запрете больше всего на Западе (44% поддерживают, 23,2% не поддерживают), в Центральном регионе мнения разделились пополам (по 30-31%), меньше всего сторонников - на Юге и Востоке (около 20% поддерживают такое решение 40% - не поддерживают).



Исследование проведено с 17 по 22 апреля 2020 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Исследование проводилось методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов. Выборка репрезентативная для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,2%.

