На выборах в ОТГ избиратель получит 5 бюллетеней - Корниенко

Каждый избиратель, который придёт голосовать на местных выборах в объединённых территориальные громады, получит 5 бюллетеней, а в Киеве – два, заявил руководитель партии и первый зампред парламентской фракции «Слуга народа» Александр Корниенко.



«Если мы рассмотрим выборы в ОТГ, то там есть бюллетень в совет ОТГ - это первый бюллетень, второй - это глава ОТГ, третий бюллетень - это районный совет, четвертый бюллетень - это областной совет и пятый - это староста этого поселка. В Киеве будет проще - их будет два», - сказал Корниенко на брифинге в среду у здания Верховной Рады.



По его словам, для того, чтобы не запутать избирателей, бюллетени будут иметь разные цвета, ЦИК будет проводить разъяснительную работу с гражданами.



Корниенко уверен, что политические партии также смогут объяснить избирателям, в каком бюллетене за кого голосовать.

