Мэр Черкасс рассказал о десанте СБУшников в городе

В Черкассах, где в начале мая разгорелся скандал из-за смягчения городскими властями карантинных мер, предприниматели готовятся к возобновлению работы с 11-го числа. Также сюда приехали сотрудники СБУ, которые изучают архивы и собираются проводить обыски в горсовете.



Об этом в комментарии "Стране" сообщил мэр Черкасс Анатолий Бондаренко.



"Постановления Кабмина о снятии некоторых ограничений по карантину я еще не видел, его еще нет. Мы придерживаемся четко санитарных норм по выходу из карантина. Фактически сейчас все городские службы проверяют бизнес на соблюдение санитарных норм", - рассказал Бондаренко.



По его словам, далеко не все предприниматели, которые приостанавливали свою деятельность на время карантина, смогут возобновить ее.



"Предпринимателям, чтобы открыться 11 мая, нужно подготовиться. Так сразу открыться после почти двух месяцев карантина – не так просто. 20% предприятий, которые работали в Черкассах до карантина, уже закрылись и не откроются никогда в жизни. Такая у нас грустная статистика по городу", - сообщил мэр города.



Что касается его заочного конфликта с представителями центральной власти, который возник на почве смягчения карантина в городе, пока он не имеет никакого продолжения. Правда, в город приехали сотрудники СБУ, которые ищут какую-то информацию.



"Кроме передачи "приветов" пока никаких отношений с центральной властью у меня нет. Но сегодня мне докладывали, что большое количество сотрудников СБУ приехало в наш город и ходят по областной прокуратуре, в отдел стратегических расследований (вероятно, имеется в виду Департамент стратегических расследований полиции, бывший УБОП - Ред.). Роют архивы за 2016, 2017, 2018 года, собираются проводить обыски в Черкасском городском совете. Видимо, хотят что-то найти на меня и мое окружение, чтобы полностью дискредитировать", - рассказал Анатолий Бондаренко.



Напомним, 30 апреля исполком горсовета Черкасс принял решение о значительном ослаблении карантина в городе, введенного из-за эпидемии коронавируса. После этого решение раскритиковали в Минздраве, а президент Зеленский пригрозил мэру города проблемами и передал ему "пламенный привет" от себя, СБУ и МВД.



В полиции из-за смягчения карантина открыли уголовное дело по статье 325 Уголовного кодекса Украины - "Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений". Мэра Бондаренко вызвали на допрос, который сначала был запланировал на 4 мая, но позже перенесен на неопределенный срок.

