СБУ задержала агента ФСБ

Контрразведка Службы безопасности задержала жителя Луганщины, который работал на российские спецслужбы.



Об этом сообщили в пресс-центре службы.



"Контрразведчики Службы безопасности Украины предупредили очередную попытку российских спецслужб получить секретную информацию о перспективных отечественныех военных разработках в ракетостроительной отрасли", - говорится в сообщении.



Согласно информации СБУ, житель Луганщины установил контакты с военнослужащими в зоне проведения операции Объединенных сил и предложил им материальное вознаграждение за соответствующую информацию. Военные сообщили об этом украинской спецслужбе.



Как указано в сообщении, агент был задержан 6 мая во время попытки передачи по мессенджеру представителям ФСБ секретной документации о современном ракетного комплекса.



Задержанному сообщили о подозрении в совершении государственной измены.

