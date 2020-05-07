Зеленский жестко раскритиковал идею своей же партии о 5%-м барьере

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал инициативу о введении пятипроцентного общенационального барьера на местных выборах. Что значительно усложнит небольшим партиям доступ в местные советы. Свой комментарий глава государства дал во время видеообращения, записанного 6 мая.

"Несколько слов о политике, но тоже, так сказать, в контексте медицины. Дело в том, что у отдельных политических партий активизировался вирус, который сидит у них последние 28 лет. Этот вирус называется "хитросделанность".



Понимая свои мизерные шансы на местных выборах, некоторые партии пытаются изменить законодательство и установить надуманные барьеры для региональных партий. Таким образом старые политики хотят несмотря на политическую волю жителей области "пролезть" в местные органы власти. Фактически - лишить небольшие партии и беспартийных граждан возможности изменять свой регион к лучшему.



Я этого не допущу. Право быть избранным - это конституционное право каждого гражданина Украины, и Президент является гарантом соблюдения этого права.



Поэтому никаких "двух третей", "пяти процентов" или других "схем" не будет.



Это позиция и моя, и партии "Слуга народа". А старым политикам могу сказать только одно. Если в каком-либо регионе нашей страны у вас нет поддержки, то менять нужно свои поступки, а не избирательное законодательство".



Правда, непонятно, почему Зе обвинил какие-то другие партии, когда идею о 5% придумал его же соратник. Как писали СМИ, ранее об инициативе ввести барьер в 5% рассказывал глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.





