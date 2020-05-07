Мадуро обвинил США в организации вторжения в Венесуэлу

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил американского лидера Дональда Трампа и госсекретаря США Майкла Помпео в организации вторжения в республику, которое состоялось 3 мая. Соответствующее заявление он сделал во время пресс-конференции в Каракасе 6 мая, которая транслировалась в Twitter.



"Если бы это (вторжение) прошло удачно, то они (США) попытались бы устроить эскалацию конфликта. <...> За этим стоят Дональд Трамп и Майк Помпео", − подчеркнул Мадуро.



Он указал, что страна обратится в Совет Безопасности ООН с просьбой дать оценку попыткам вторжения в Боливарианскую Республику, а также готовит обращение в Международный уголовный суд для расследования инцидента.



Напомним, 3 мая власти Венесуэлы сообщили, что им удалось предотвратить проникновение из Колумбии группы наемников, которая намеревалась осуществить государственный переворот в республике и убить Мадуро.



Как утверждает венесуэльский лидер, среди наемников были граждане США, которые являются сотрудниками Службы безопасности главы Белого дома Дональда Трампа.

