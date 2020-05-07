Манифест Зисельса–Финберга

В Офисе президента массово выдают памперсы и туалетную бумагу. Аналогичная ситуация и в Офисе генерального прокурора. Объявлен желтый уровень угрозы. Вы понимаете, почему был выбран именно этот цвет. Чрезвычайные меры предприняты не в связи с коронавирусом, случилось нечто гораздо более страшное, что пугает президента до кончиков того органа, которым он играет на рояле.



В сети началось мощное восстание активистов, патриотов, волонтеров, ветеранов АТО, воинов ОУН-УПА, преподавательского состава «Киево-Могилянской академии» во главе с Йосифом Зисельсом, Ильей Умеровым, Искандером Бариевым и, конечно же, нашим славным, как всегда, с…ка, неугомонным Леней Финбергом. Ряд расово правильных интернет-ресурсов, идя навстречу девяностолетию со дня рождения вождя глобального общества Джорджа Сороса, опубликовал ультиматум участников «революции гидности». Зеленскому дали буквально пару часов, чтобы он хорошенько подумал и принял правильное решение. Часики тикают, а памперсы заканчиваются.



Зисельс, Финберг и другие украинцы, с младых ногтей мамонтов принимавшие участие в майданах и революциях, бьют «на сполох»: «в Украине возрастает угроза реванша». Первая строка ультиматума Зисельса–Финберга и примкнувшей к ним Инны Климпуш-Цинцадзе очень напоминает запрещенный в Украине «Манифест» агента Кремля Карла Маркса: «Призрак, с…ка, бродит по Европе». И это не случайно. Мы все, к сожалению, забыли про героев майдана, которые своими руками, в том числе и руками семейства Парасюков, заложили основы экономической мощи нации.



Как совершенно правильно отметил Финберг, а Зисельс с ним согласился, «власть планомерно расширяет круг сфабрикованных дел против лидеров и участников революции достоинства». Сначала они пришли за Марусей Зверобой, застав ее дома с традиционно немытой головой. Потом ворвались к Тане Черновол, грубо конфисковав ее любимый автомат. Более того, циничный режим Зеленского бросил героиню майдана, невзирая на наличие справки о шизофрении (естественно, сфальсифицированной во времена диктатуры Берии–Сталина–Януковича), под домашний арест. Грубейший произвол и надругательство над памятью «небесной сотни».



Да, «фактически власть бросает вызов защитникам Украины от российской агрессии». Тут Финберг как в воду смотрел. Более того, готовится арест выдающегося революционного деятеля из Одессы Стерненко, фото которого вчера проецировали на здание Офиса президента, вызвав страшный переполох среди сотрудников пресс-службы

Власть, безусловно, должна разоружиться перед патриотами, которые родили такой чудесный манифест. Возможно, Зеленскому придется встать на колени перед цветом нации, поскольку он уже явно заигрался. Офис генерального прокурора, насколько нам известно, уже готовит обращение Венедиктовой к участникам революции гидности, в котором она кается за промахи и ошибки

Да, «фактически власть бросает вызов защитникам Украины от российской агрессии». Тут Финберг как в воду смотрел. Более того, готовится арест выдающегося революционного деятеля из Одессы Стерненко, фото которого вчера проецировали на здание Офиса президента, вызвав страшный переполох среди сотрудников пресс-службы. У Мендель так дрожали руки, что она не сумела с первой попытки завязать свой легендарный халат. Одесского активиста и патриота обвиняют в такой «мелочи», как убийство сепаратиста и «ватника», которого даже человеком считать нельзя. Дело от первого до последнего удара ножом сфабриковано прихвостнями Кремля, среди которых особенно выделяется адвокат Портнов. Именно про него Иосиф Соломонович Зихельс пишет в своем ультиматуме – «наглеют пророссийские силы и прямые агенты Кремля». И он прав на $100! C подачи Андрея Портнова участников революции достоинства все чаще и чаще называют «животными», «бандой бродячих активистов» и прочими обидными словами, унижающими достоинство Ганны Гопко (входит в топ-100 мыслителей современности по версии влиятельного журнала «Ярбух фюр психоаналитик унд психопатологик»), Владимира Вятровича, вынужденного оправдываться за банкет в честь юбилея голодомора, Эльхана Нуриева и других подписантов «ультиматума гидности». Портнов всех их грозится посадить в тюрьму, чтобы раз и навсегда разогнать «этот бродячий цирк». Подобные угрозы больно ранят лобные доли почетного президента «Киево-Могилянской академии» Вячеслава Брюховецкого. Оказывается, он еще жив и даже ставит подписи под манифестами, воззваниями и финансовыми документами о получении гуманитарной помощи. Неожиданно.Эмоции участников революции вполне объяснимы. Налицо страшные репрессии и гонения. Глава Офиса президента Ермак даже предлагает создать специальный совет при президенте, который получит право судить и миловать активистов майдана. Зисельсу и Финбергу уже направлены соответствующие приглашения. Но настоящие активисты и защитники нации не нуждаются в подобных подачках. Они сурово обвиняют власть во главе с президентом Зеленским в том, что она «довела державу до масштабного кризиса и экономического коллапса… в управлении страной царят неумелые эксперименты и хаос». Вот тут я не совсем согласен с уважаемыми Зисельсом и Финбергом. Кризис и коллапс являются вполне логичными следствиями революции, поскольку именно за это, как всем известно, и стоял майдан. Вынужден встать на защиту Зеленского, поскольку он лишь довел тенденции, заложенные основоположниками революции достоинства, до их логического завершения. Майнинг криптовалюты на атомных станциях – это, на мой взгляд, категорический моральный императив майдана. Блестящий пример социального эксперимента с непредсказуемыми последствиями.В сфере экономики действия президента просто безукоризненны. В остальном, конечно же, Зисельс и Финберг абсолютно правы. Однако они слегка путают понятия в концовке своего манифеста в форме ультиматума.Например, дают определение майдана как «исторического примера национальной и социальной солидарности, гражданского «пиднесення», которое неизбежно утвердит новую Украину». Тут, знаете ли, попахивает историческим материализмом запрещенного у нас Ленина. Прямая калька с догмата о «международной солидарности трудящихся». Надо уточнить дефиниции, поскольку авторы путаются: то революция, то майдан, то «гражданское пиднесення». На шестом году расхлебывания последствий «гидности» следует выработать четкий категориальный аппарат. Даже не спорьте.Манифест Зисельса и Финберга подписали свыше 200 выдающихся, но неизвестных деятелей «революции». Это говорит о мощной волне национального негодования, которая вот-вот сметет прокремлевский режим, который в Кремле считают националистическим.Через специально внедренную агентуру ФСБ пытается вбить клин в единство подписантов манифеста. К примеру, так называемый лидер «Национального корпуса» Андрей Билецкий назвал идола патриотов Стерненко «крышевателем наркопритонов и борделей». Уверен: настало время сформировать исчерпывающий перечень лиц и организаций, которые вправе считать себя участниками революции достоинства. Своего рода единый реестр, куда необходимо вносить каждого активиста с соответствующим порядковым номером. Это упростит работу по увековечиванию их памяти.Теперь о власти. Она, безусловно, должна разоружиться перед патриотами, которые родили такой чудесный манифест. Возможно, Зеленскому придется встать на колени перед цветом нации, поскольку он уже явно заигрался. Офис генерального прокурора, насколько нам известно, уже готовит обращение Венедиктовой к участникам революции гидности, в котором она кается за промахи и ошибки, допущенные в отношении выдающихся представителей нации, и обещает сосредоточить все свое внимание на уголовном преследовании Виктора Януковича, которому светит пожизненное заключение за массовый расстрел майдана. На родине активиста Стерненко, в Одессе, должен быть установлен бронзовый бюст. Так сказать, «погруддя». И это тот минимум, который власть может сделать для чествования неприкасаемых активистов революции.