В Раде открылось внеочередное заседание

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков открыл внеочередное заседание парламента в четверг.



Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", согласно электронной регистрации, в зале заседаний - 317 народных депутатов.



Парламентарии намерены рассмотреть законопроекты, предлагающие проводить массовое тестирование на Covid-19 и обязательное государственное страхование медиков государственных и коммунальных учреждений здравоохранения, работающих по защите населения от инфекционных заболеваний.



Как сообщалось, внеочередное заседание парламента созвано по инициативе фракции "Европейская солидарность".

