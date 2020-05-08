Данные миллионов любителей порно утекли в сеть

Данные миллионов пользователей вебкам-сайта Cam4 утекли в сеть, пишет Safety Detectives. Группа исследователей отмечает, что пока неизвестно, получилось ли у злоумышленников воспользоваться информацией о юзерах.



Эксперты сообщества указывают, что сумели получить доступ к семи терабайтам данных любителей порно. Так, в их распоряжении оказались почтовые адреса, имена и фамилии, данные кредитных карт, страна происхождения, переписка в сервисе.



Отмечается, что большая часть информации принадлежит пользователям из США — в сети оказались данные 6,5 миллиона американцев. Кроме того, проблема серьезно коснулась жителей Бразилии (5,3 миллиона пользователей) и Италии (4,8 миллиона).

