Способное достроить "Северный поток - 2" направилось в немецкий порт

Принадлежащее "Газпрому" судно-трубоукладчик "Академик Черский", которое недавно находилось в Балтийском море у берегов Калининграда, направилось к берегам Германии. Пунктом его назначения указан порт Мукран.



Об этом говорят данные на портале Myshiptracking от 7 мая.



Необходимость достройки газопровода своими силами у России возникла после того, как в конце 2019 года швейцарская компания Allseas отозвала принадлежащее ей судно из Балтийского моря, где шли укладочные работы. Это произошло из-за угрозы санкций со стороны США.



После этого российские власти заявили, что способны достроить газопровод своими силами, в том числе с помощью "Академика Черского".

