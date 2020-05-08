Ученые нашли коронавирус в сперме

Исследователи обнаружили COVID-19 в сперме переболевших пациентов. Об этом сообщает крупный медицинский журнал JAMA Network.



Отмечается, что коронавирус нашли в сперме пациентов на острой стадии болезни и тех, кто начал выздоравливать.

Исследование провели с 20 января по 16 февраля в китайской клинике Шанцю с 38 пациентами. Среди них 23 считались клинически здоровыми, а 15 - болеющими.



Коронавирус нашли в сперме шести пациентов, что составляет 15,7%. При этом, двое из них были на стадии выздоровления.



Специалисты отмечают, что остается неизвестным, может ли вирус размножаться в мужской репродуктивной системе. Предположительно он может оставаться в ней у некоторых пациентов, вылечившемся от COVID-19.



Исследование показывает, что остается вероятность заражения коронавирусом во время полового акта. При этом отмечается, что зафиксированных фактов передачи инфекции половым путем нет.

