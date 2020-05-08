Грузия не может указывать, куда назначать Саакашвили - Кулеба

Грузия не может давать указания Украине в вопросах о назначении Михаила Саакашвили на любые должности. Об этом в интервью lb.ua заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.



По его словам, украинская сторона спокойно восприняла ультиматум с отзывом посла Грузии. Он также добавил, что отношения между Украиной и Грузией не могут стать заложником судьбы одного человека.



"Мы понимаем внутриполитический контекст в Грузии и в него не вмешиваемся, но для нас господин Саакашвили является гражданином Украины. И ни одно государство мира не может нам указывать, куда назначать или не назначать нашего гражданина", - отметил Кулеба.



Он подчеркнул, что Саакашвили и ранее занимал государственные должности в Украине.



"Если же со стороны наших грузинских партнеров будут какие-то резкие шаги, что ж, переживем, а затем будем восстанавливать все утраченное", - добавил министр.

