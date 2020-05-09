Венедиктова прокомментировала открытие НАБУ производства в отношении нее

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что заявитель по чьему иску в отношении нее было открыто уголовное производство Национальным бюро расследований лицо, которое фигурирует в одном из производств Офиса Генпрокурора. Поэтому она сообщила НАПК о потенциальном конфликте интересов. Об этом сообщила Венедиктова в видеообращении, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ОГПУ.



Венедиктова рассказала о так называемом деле о "часах Венедиктовой", которую открыло Национальное антикоррупционное бюро.



"Я уважаю правоохранительные органы и у меня нет сомнений в их профессионализме и добродетели, которую они должны проявлять ко всем гражданам Украины. Генеральный прокурор ничем не отличается от других украинцев. Однако должна проявлять высокий уровень ответственности. Поэтому мои действия были и сейчас есть только в рамках закона", - сказала она.



По словам Венедиктовой, заявитель по делу - лицо, которое фигурирует в одном из производств Офиса Генпрокурора.



"Именно поэтому, во избежание манипуляций по этому факту, я сообщила НАПК о потенциальном конфликте интересов и постановила об отводе от выполнения полномочий руководителя органа прокуратуры и Генерального прокурора в этом производстве", - рассказала Венедиктова.

