Минздрав уже начал готовиться ко второй волне коронавируса

В Украине уже началась подготовка системы здравоохранения к принятию больных второй и последующих волн пандемии коронавируса. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина".



По его словам, на сегодня в Украине есть 26 тысяч пустых коек для приема больных коронавирусом, из которых занято только 3 тысячи коек.



"Сейчас пустые кровати - это 26 тысяч и 2, 5 тысяч аппаратов ИВЛ. Заняты - 3 тысячи коек и около 60-ти человек находится на аппаратах ИВЛ. То есть у нас 10% занятости тех коек, которые готовы принимать больных. Это первая волна. Далее вторая и третья волна уже продумана для перепрофилизации", - заявил Ляшко.



В частности, мероприятия по подготовке активно сосредоточены в Черновицкой области, где сегодня фиксируют наивысшую статистику заболеваемости COVID-19.



"Например, когда мы посмотрим на Черновицкую область, там наибольшее количество случаев. Там началась вспышка и там она продолжается. И там больше всего сегодня загруженность кроватями тех, которые готовы к коронавирусной болезни... Сейчас подготовлено новое заведение уже в Черновцах на 72 кровати, которое будет принимать больных. Поэтому когда мы говорим об ослаблении карантина, мы не говорим о том, что мы уже избавились от вспышки и эпидемии", - добавил он.

