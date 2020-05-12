Нардепы в апреле получили более 1,2 млн гривен компенсации за жилье

За апрель этого года 52 народных депутата получили компенсацию за жилье объемом более 1,2 млн гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на аппарат Верховной Рады Украины.



Так, в апреле 2020 года была осуществлена выплата компенсации для аренды жилья или найма гостиничного номера объемом в 1206440 грн.



Как сообщалось, НАПК за второй квартал этого года перечислило партиям около 71 млн грн.

