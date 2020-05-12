Рада начнет завтрашнее заседание с часа вопросов к правительству - нардеп

Верховная Рада Украины завтра, 13 мая, начнет внеочередное заседание с часа вопросов к правительству и отчета Национального банка Украины. Об этом УНН сообщила первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.



"Завтра Верховная Рада начнет заседание с часа вопросов к правительству и отчета главы Национального банка", - сообщила Кравчук.



Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания парламента в среду, 13 мая, в 10:00.

