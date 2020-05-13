Дуда признал Россию одной из самых больших угроз для Польши

Президент Польши Анджей Дуда подписал во вторник новую стратегию нацбезопасности страны, где Россию признали одной из самых больших угроз.



Стратегия определяет приоритеты в четырех основных направлениях: безопасности государства и граждан, международной безопасности, национального наследия и идентичности, а также социального и экономического развития и экологической защиты, сообщает корреспондент Укринформа.



"Самую серьезную угрозу представляет неоимперская политика власти России, которая реализуется также и с помощью применения военной силы. Агрессия в Грузии, аннексия Крыма и действия на востоке Украины нарушили базовые принципы международного права и подорвали основы системы европейской безопасности", - говорится во вступлении к стратегии.



Как отмечается в документе, Россия интенсивно развивает наступательный потенциал, в частности на западном стратегическом направлении, в акватории Балтийского моря и в Калининградской области РФ. Она также проводит учения по сценариям, предусматривающим конфликт со странами НАТО, быстрое опрокидывание значительных группировок войск и даже применение ядерного оружия.



В стратегии подчеркивается, что РФ также ведет разного рода действия гибридного характера, которіе несут риски вспышки конфликта, а также осуществляет кибератаки и распространяет дезинформацию.



"Следует ожидать, что Россия будет продолжать политику поставления под сомнение нынешнего международного порядка... с целью построения имперской позиции и зон влияния", - отмечается в стратегии.



После торжественного подписания документа в президентском дворце с участием главы правительства РП Матеуша Моравецкого и министра национальной обороны Мариуша Блащака президент Дуда отметил, что новая стратегия нацбезопасности учитывает все аспекты безопасности и события, которые произошли между декабрем 2014 года до сегодняшнего дня. По его словам, работа над стратегией продолжалась до последнего дня и учитывает также вопросы действий во время эпидемии коронавируса.



Предварительная стратегия нацбезопасности Польши была принята в 2014 году.

