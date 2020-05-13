Глобальный продуктовый сбой. Мало мяса, много молока

Всемирный карантин породил совершенно новое беспрецедентное явление глобального продовольственного перекоса. В разных уголках планеты, прежде всего там, где не знают, что такое голод, возникают излишки одной продукции или дефицит другой. В Штатах из-за эпидемии коронавируса начался дефицит мяса. У Европы своя беда – французские фермеры выливают молоко. В дальнейшем это может привести к тому, что исчезнут так называемые нишевые (не самые ходовые) продукты. Останемся без вкусненького.



По оценке профсоюза работников пищевой промышленности, которую приводит The New York Times, выпуск свинины упал за период ограничений на 25%, а говядины – на 10%. Аналитики уже отмечают рост цен на свежее мясо. Так, некоторые американские рестораторы отмечают, что за первые две недели после появления информации о проблемах цены на свинину выросли на 50-60%, а стоимость бекона в течение пяти дней – на 137%.



Все началось с того, что заболели несколько инспекторов Министерства сельского хозяйства США, которые проверяют мясоперерабатывающие заводы. Заразили остальных. В прессе сообщается о сотне сотрудников, зараженных коронавирусом, из которых один уже скончался.



Заражение инспекторов породили опасения, что они могли стать переносчиками болезни с предприятий, где появился COVID-19, на заводы, где еще нет вспышек. Начали проверять мясокомбинаты и выявили многочисленные случаи заражения.



Как пишет Bloomberg, по данным Объединенного профсоюза работников пищевой промышленности, на момент появления статьи 5000 мясников находились либо в больницах, либо дома – на карантине, а двадцать сотрудников мясоперерабатывающих предприятий умерло.



На производственных линиях сложно соблюдать социальную дистанцию. В итоге 22 завода закрыты на карантин, а те, что не остановились, сократили производство из-за недостатка работников. Набрать новых, несмотря на высокую безработицу, оказывается трудно, поскольку работа в мясопереработке требует особых профессиональных навыков.



В супермаркетах все настолько “весело”, что в Айове, крупнейшем штате по производству свинины, власти задействовали Национальную гвардию, чтобы помочь защитить запасы мяса от посягательства злоумышленников, а магазины от погромов недовольными покупателями.



По большому счету, Америка показала, как не надо концентрировать бизнес. Три четверти мясопереработки США находятся в руках трех компаний – Tyson, JBS и Cargill, сосредоточивших производство на своих гигантских предприятиях в нескольких штатах. Остановка даже одного из них сразу нарушает отработанную цепочку поставок

Чтобы остановить деградацию молочного сектора в Украине, по мнению специалистов, нужно сохранить и нарастить маточное поголовье. Но у нас идет обратный процесс: мы это самое поголовье продаем на экспорт. В I квартале Украина отправила за границу крупного рогатого скота на $6,6 млн. В марте с началом эпидемии объем поставок вырос в 2,2 раза

Дело в том, что во избежание ажиотажа, крупнейшая в США розничная сеть Kroeger в части своих магазинов ограничила продажи свежей говядины и свинины «в одни руки». Мелкооптовая сеть Costco, где покупатели обычно делают большие закупки, не разрешает купить больше трех видов продуктов из свежих говядины, свинины или курятины. Продуктовый ритейлер Hy-Wee намерен продавать покупателям не более четырех упаковок мяса за раз. Ограничения на покупку мяса «в одни руки» ввели многие несетевые магазины в США.По большому счету, Америка показала, как не надо концентрировать бизнес. Три четверти мясопереработки США находятся в руках трех компаний – Tyson, JBS и Cargill, сосредоточивших производство на своих гигантских предприятиях в нескольких штатах. Остановка даже одного из них сразу нарушает отработанную цепочку поставок.Кроме того, с закрытием скотобоен фермеры не имеют возможности продавать своих животных и начинают избавляться от них. Так, по словам председателя Канадского совета по свинине Рика Бергманна, приостановка или снижение производственных мощностей побудили некоторых фермеров, выращивающих свиней, на востоке Канады подвергнуть эвтаназии животных, которые должны были пойти на убой. По данным отраслевой ассоциации, в Миннесоте фермерам, возможно, придется убить 200 тыс. свиней в ближайшие несколько недель.Сенаторы Тэмми Болдуин от Висконсина и Джош Хоули от Миссури направили запрос в Федеральную комиссию по торговле, в котором требуют провести расследование и установить, не подрывает ли концентрация мясопереработки стабильность обеспечения американских граждан мясной продукцией и соответствует ли целям обеспечения продовольственной безопасности.С этой точки зрения Европа находится в более выгодной позиции, поскольку здесь 15 ведущих мясоперерабатывающих компаний занимают всего 28% рынка. И преимуществом европейской мясной отрасли по оценке специалистов является то, что они локальны, традиционны и независимы.Но в Европе свои продовольственные проблемы. Во Франции из-за закрытых на период карантина ресторанов, магазинов, школьных столовых, столовых на предприятиях и рынков начался “молочный апокалипсис”. Фермеры вынуждены выливать молоко из-за невозможности его продать.Франция каждый год достигает пика производства как раз в апреле. С приходом весны породистые коровы выходят на поля, наедаются сочной молодой травки и начинают давать много молока. В обычное время оно шло в большом количестве на производство сыров. Но из-за коронавируса сыров стали делать меньше. Один из самых больших французских молочных кооперативов Sodiaal с начала карантина потерял от 25% до 80% заказов на поставку сыров. Образовался избыток молока.Национальная федерация профсоюзов работников сельского хозяйства (FNSEA) и профсоюз молодых фермеров (JA) еще 6 апреля предупредили французское правительство и Еврокомиссию о необратимых экономических последствиях санитарного кризиса для аграриев.Чтобы избежать развала рынка, министры сельского хозяйства Франции и Германии 8 апреля обратились в Еврокомиссию с просьбой создать хранилища для излишков молочной продукции.В своей статье на эту тему журналист Французской службы RFI Ромен Филипс процитировал мнение экономиста Высшей сельскохозяйственной школы в Анже Карин Даниэль, что с введением ограничений большие торговые сети унифицировали продовольственное предложение. Сократилось число каналов дистрибуции, которое способствовало разнообразию продуктов.На практике это означает, что, хотя (в ответ на просьбы профсоюзов фермеров и министра экономики) в гипермаркетах Франции продают преимущественно сельскохозяйственные продукты национальных производителей, потребители склонны покупать стандартный набор первой необходимости: муку, яйца и т.п.Поэтому самые большие трудности возникли у продавцов клубники и спаржи в самом начале сезона, а также для торговцев рыбой и молочной промышленности. Садоводы, которые продают цветы и саженцы, оказались буквально в тупике, их сектор полностью остановился.Эти перекосы приводят к тому, что невостребованные сейчас сегменты будут сворачивать производство, а многие станут банкротами. В результате, когда все вернется в привычное русло – откроются столовые и рестораны, окажется, что клубники и спаржи просто нет на рынке. Могут исчезнуть и другие нишевые продукты. Мука и яйца, конечно, останутся. Если никакой новой напасти не произойдет.Что касается нас, то молоко в Украине выливают в землю крайне редко. Как правило, только ради акций протестов. Основной проблемой для крестьян стал не его сбыт, а закупочная цена, снизившаяся почти в два раза.По данным Министерства экономики, торговли и сельского хозяйства, в I квартале 2020-го внутренний рынок Украины обеспечивался молочными продуктами лучше, чем в аналогичный период 2019 года. На 37% сократился экспорт молочных продуктов. А вот импорт вырос в 3-4 раза.Чтобы остановить деградацию молочного сектора в Украине, по мнению специалистов, нужно сохранить и нарастить маточное поголовье. Но у нас идет обратный процесс: мы это самое поголовье продаем на экспорт. В I квартале Украина отправила за границу крупного рогатого скота на $6,6 млн. В марте с началом эпидемии объем поставок вырос в 2,2 раза. Покупателями были три страны – Ливан, Азербайджан и Узбекистан. Но, как известно, начало полдела откачало. Скоро продадим все, что есть?